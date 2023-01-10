Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kazandı: Kılıçdaroğlu 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Dünya

Rusya'dan 300 bin ton buğday taşıyan iki gemi Pakistan'a ulaştı

Rusya'dan yola çıkan ve 300 bin ton ağırlığında buğday taşıyan 2 adet kargo gemisi, Pakistan'a ulaşarak Karaçi şehrindeki limana demirledi. Rusya'dan tedarik edilen ve edilecek olan buğdayın Pakistan'ın gıda krizine bir çözüm olması bekleniyor.