Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile ortak basın toplantısında: 'Bu savaş artık sona ermeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:





"Değerli dostum Zelenski ve heyetine hoş geldiniz diyorum. 4. yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum.

'Arabulucu olarak somut neticeler aldık'

Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Tüm çabalarımız ile güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık.

ABD'nin politikası Türkiye ile örtüşüyor

Trump'ın savaşın sonlandırılması için bir diplomatik girişimi mevcut. Bu yaklaşım 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile de örtüşüyor. Son 3 yıldaki aktif diplomasimizde Rusya, Ukrayna ve Amerika arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade ettim. Görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim.

'Ticarette 10 milyar dolar hedefi'

Sayın Zelenski ile gündemimizde ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerde atılacak adımları masaya yatırdık. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele veren Kırım Tatar soydaşlarımızın hakları konusunda Zelenski'nin adımlarını takdirle karşılıyorum. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

'Ukrayna'nın egemenliği olmazsa olmazımız'

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizim için çok çok önemli. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği aynı şekilde bizim olmazsa olmazımızdır.

'Tahıl koridoru devam etmeli'

Çok sayıda insan öldü, öldürüldü. Artık bu ölümlere de son verilsin deniyor. Komşu olarak biz barış için gerek şahsım gerek dışişleri bakanım, muhataplarımızla barışın temini için adım atalım istiyoruz. Tahıl koridorundaki amaç bu olmuştu. İyi bir netice aldık ama devamını sağlayamadık. Biz aracı olmuştuk, bundan sonraki süreçte de devamını istiyoruz. Suriye'ye tahıl gönderme noktasında bize gönderdikleri tahılları Suriye'ye ulaştırdık. Bu da Suriye yönetimini mutlu etti. Biz de Suriye halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanda bu imkanı aracılığımızla Ukrayna'dan elde etmesi insani bir görevdir.





Zelenski'nin açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Destek aldığımız için müteşekkiriz. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı.

'Türkiye de masada olacaktır'

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın sonlanmasına yol açan küresel süreçleri ele aldık. Bu müzakereler acil olursa Ukrayna, ABD, Avrupa bu masada var olursa tüm bu ülkelerin katılımıyla gelişecektir. Tabii ki Türkiye de bu ülkelerin arasındadır.

'Çocuklarımızı Türkiye himaye ediyor'

Sayın Erdoğan'la ikili ilişkilerimizi görüştük. Yeni ikili anlaşmalarımız var. Çok hassas alanları kapsıyor. Bizim yetim çocuklarımızın ebeveynlerini Rusya aldı. Bu çocuklar Türkiye'nin himayesinde bulunuyor.

'Açlık silahına karşı birlikte çalışıyoruz'

Sayın Cumhurbaşkanı hem size hem de Emine Hanımefendiye bu çocuklar için şükranlarımı sunmak istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler devam ediyor. Sürekli çalışıyor. Hem Türkiye hem de diğer ortaklarımızla Ortadoğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahının olmaması için birlikte çalışıyoruz.

'Suriye'yi desteklememiz gerekiyor'

Suriye halkını desteklememiz lazım. Aynı zamanda iki ülke arasında ekonomi ve diğer alanlarda ilişkileri tartıştık. Eğitim projelerinde de ciddi bir ivme var. Hanımefendinin de bu konularda ilgilenmesinden son derece memnunum.

'Teşekkür ederim Türkiye'

Bugün Rusya'da tutulan esirlerimizi görüştük. Türkiye gerek asker gerek sivil, insanlarımızın serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Ukrayna Büyükelçiliğimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu açılışın iyi bir işaret olmasını umuyorum. Tüm Ukraynalı esirler evlerine dönsün. Teşekkür ederim Türkiye'ye.

'Önce esir değişimi yapılmalı'

Diplomasiye geçiş olmalı. Bugün bu müzakereleri yapan hiçbir oyuncu, esirlerin değişimini görüşmüyor. Durum bunu haykırıyor. Esarette olan insanlarımızı evlerine döndürmemiz lazım. Ben pek inanmıyorum ama Putin bu savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce esir değişimi yapılmalı.

'Suudi Arabistan görüşmesini medyadan öğrendik'

Barışı biz istiyoruz ama adil şartlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Her ülke ile bir şeyler görülebilirsiniz ama Ukrayna olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirmeyi konuşmak olmaz. Rusya'nın Suudi Arabistan'daki görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bunu öğrendik. Orada kimlerin kalacağını bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Ben Suudi Arabistan'a gitmeyeceğim. Onların başkanı ile temastayız. Ziyaret tarihi 10 Mart olarak belirlendi. ABD'ye gelince, onları Kiev'e bekliyoruz."



