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Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez

Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez

17:1918/02/2025, Salı
DHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Zaharova, “Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili değerlendirmede bulundu.


Zaharova, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “Bu nedenler tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi takdirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez” dedi.


Ukrayna'nın NATO'ya katılması ihtimaline değinen Zaharova, “Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmek yeterli değil” ifadelerini kullandı.


#Rusya
#Ukrayna
#NATO

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