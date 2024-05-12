Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,

"Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir.