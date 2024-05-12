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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajında, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir.'' ifadelerine yer verdi.

09:23 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 09:36 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı X'den Anneler Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,
"Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir.

Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.


Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.


Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.


#Erdoğan
#Anneler Günü
#Cumhurbaşkanı
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