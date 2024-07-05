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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri ve Suriye'deki provokasyonlara tepki: Kaos planlayanlara müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kayseri ve Suriye'deki provokasyonlar hakkında konuşan Erdoğan, "Biz bu oyunları da, nasıl bozacağımızı da çok iyi biliriz. Alçakça bir hadise üzerinden kaos planlayanlara da, istismarlara da müsaade etmeyiz" dedi.

Seren Som
14:20 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:21 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri’deki hadisede devletimiz üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri’deki hadisede devletimiz üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır" dedi.

Kazakistan'da Astana Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilere konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Kayseri’de ve Suriye’nin kuzeyinde eş zamanlı başlayan provokasyonlara şahit olduk. Şu an Suriye’nin kuzeyinde durum tamamen kontrol altında mı? Ankara ve Şam arasında bir görüşme olabilir mi? Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme bazı ülkeleri rahatsız mı ediyor? Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve istekli geri dönüşü konusunda nasıl bir mesafe alınabilir? Bunu da mı istemeyen ülkeler var?"
sorusuna şu cevabı verdi:

'Bu oyunları da nasıl bozacağımızı da çok iyi biliriz'

"Ülkelerin değil PKK/PYD/YPG, DEAŞ gibi örgütlerin rahatsızlığı söz konusu. Onların böyle bir buluşmayı, Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını istemedikleri ortaya çıkıyor. Fakat Suriye’nin kuzeyinde biliyorsunuz birçok yapılanma mevcut. Bunların içerisinde Türkiye ile münasebetlerini süratle iyileştirmek isteyenler de bulunuyor. Nitekim bu Suriye’nin kuzeyindeki olaylar başladıktan sonra Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Bey, devreye girdi ve süratle bu olumsuz gelişmeleri hemen olumluya çevirdiler. Türkiye içinde de Kayseri’deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti ve bir an önce olumlu neticeyi her tarafta aldık. Ülkemizde kısa süreli bu tür durumlar ortaya çıksa bile bunların uzamasına zaten müsaade etmeyiz. Suriye tarafında da terör örgütlerinin karşısında olan yapılar böyle bir duruma izin vermez. Türkiye’de de ırkçı, akımlar oluşturup kardeşlik iklimini bozmayı amaçlayanlar, karanlık odaklardan aldıkları talimatları yerine getirme gayretindeler. Fakat biz bu oyunları da, nasıl bozacağımızı da çok iyi biliriz. Alçakça bir hadise üzerinden kaos planlayanlara da, istismarlara da müsaade etmeyiz. Kayseri’deki hadisede devletimiz üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır. Bu ülkede kimsenin kendini devletin kolluk kuvvetlerinin, yargısının, hükümetinin yerine koymasına izin vermeyiz. Onlar kendi sinsi planlarının güçlü olduğunu zannedebilir, ancak bizim kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz tüm oyunları bozmaya muktedirdir."


Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Astana dönüşü net mesaj: Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirirse bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi münasebetiyle Kazakistan’ın başkenti ve ikinci büyük şehri Astana'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bizim Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir'' ifadesini kullandı. CHP’li belediyelerde eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddiaları sorusu üzerine ise Erdoğan, ''Hırsız, ben hırsızım der mi? Veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi. Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok'' açıklamasında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kayseri
#Suriye
#Astana
#Kazakistan
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