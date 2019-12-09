Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Karşımızda susuyor, NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller" dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde konuşuyor https://t.co/AcoA1GsttP — Yeni Şafak (@yenisafak) December 9, 2019

"İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor. İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz."

"Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda yalnız kaldığımızı hissediyoruz"

Erdoğan, "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz. İsrail'in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor" şeklinde konuştu.

Macron'a tepki: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

Erdoğan, "Hala Fransa'nın cumhurbaşkanı kalkıp İslam'a laf ediyor. Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor. İslam kelime anlamı itibarıyla barış kelimesinden türemiştir. Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" diye konuştu.





OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki: Karşımızda susuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert eleştiriler yönelten Erdoğan, 'NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Karşımızda susuyor NATO zirvesinde aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Bunu böyle bilesin.' diye konuştu BiP'te paylaş

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"İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor"

Erdoğan, "İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor. Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz. İletişim araçlarının Batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız. Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.

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"Eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize destek verilecek"

Erdoğan "Ülkemizdeki mevcut olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgedekilerle birlikte toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize ve sığınmacılara verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek verilecektir" diye konuştu.

İnsani Gelişme Endeksi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsani Gelişme Endeksi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu. Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi."