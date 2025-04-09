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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul saati belli oldu

18:429/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti heyeti yarın Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
DEM Parti heyeti yarın Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti parti heyetini yarın 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede, İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyetini kabulüne ilişkin ayrıntılar netleşti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, parti heyetinin yarın 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağı ifade edildi.

Heyette kimler var?

Görüşmeye; DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan katılacak.

İmralı'ya dördüncü ziyaret olabilir

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.

Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'ya 'kendini feshet' çağrısı

Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip
"Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir."
demişti.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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