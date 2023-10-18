Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama

Karar kapsamında ayrıca; Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne, Gözde Özkorul; Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, Uğur Yalçın; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, Yunus Emre Karaosmanoğlu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Ahmet Kara, Muhammet Mustafa İmancı, Nesibe Gökçen Batıer, Hicran Köse ve Mustafa Gövyaprak görevlendirildi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Mehmet Emin Bilmez; Personel Genel Müdürlüğüne, Nedim Akmeşe; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Abdullah Korkmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Muhammet Selami Yazıcı; Strateji Geliştirme Başkanlığına, Mehmet Mut; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, Önder Bozkurt ve Hamza Taşdelen; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne, Orhan Tatar; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne, Sadi Ergin; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne, Ahmet Nehar Poçan; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Cengiz Gevrek; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Mustafa Güngör ve Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Davut Düzgün.