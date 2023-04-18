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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim maratonu başlıyor: 26 günde 40 miting yapacak

Seçimlere sayılı günler kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mitingini bugün Afyonkarahisar'da yapacak. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçime kadar 40 ilde miting planlanıyor. Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması düşünülüyor.

10:31 . 18/04/2023 Salı
AA
Erdoğan, ilk mitingini bugün Afyonkarahisar'da yapacak.

Erdoğan, ilk mitingini bugün Afyonkarahisar'da yapacak.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanırken milyonlarca vatandaş oyunu kullanıp tercihini yapacak. Milyonlarca vatandaş vereceği oyla birlikte ülkenin kimin yöneteceğine karar verecek. Seçimlere kısa bir süre kalırken siyasi liderler de meydanlara çıkmaya başladı.

İlk miting bugün Afyonkarahisar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim programı da belli oldu. Erdoğan, partisinin seçim mitinglerine bayramdan önce başlıyor. Hatta miting yerleri bile belli. İlk miting bugün Afyonkarahisar’da olacak. Erdoğan'ın daha sonrasında Eskişehir'e geçecek. Erdoğan, Valilik Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

40 ile gidecek

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçime kadar 40 ilde miting planlanıyor. Zaman darlığı nedeniyle bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınki Denizli mitinginin ardından 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos Limanı'nda Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılacak.

Bayramdan sonra gaza basılacak

Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaketin ardından depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise 23 Nisan'da, Altay tankı TSK'ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki teslim törenine katılacak.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Afyonkarahisar
#seçim
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