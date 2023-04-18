Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim maratonu başlıyor: 26 günde 40 miting yapacak

Almanya’da yaşayan Türk seçmenler, 2023 seçileri için cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843, yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 kişi oy kullanacak. Yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 27 Nisan’dan 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek. Peki yurt dışı seçmen nerede, hangi temsilciliklerde oy kullanacak?