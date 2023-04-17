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Seçim

Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu

e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı. Yurt içi seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı üzerinden vatandaşlar kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.

15:28 . 17/04/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Yurt içi seçmen sandık sorgulama ekranı erişime açıldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyor.


Kütükler bugün kesinleşecek

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy kullanacağınız sandığa ait bilgiler online sistem üzerinden görüntülenebiliyor.


Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.


YSK seçmen kaydı sorgulama

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.






#YSK
#Yüksek Seçim Kurumu
#Ankara
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