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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Faiz lobisine inat çarklar dönmeye devam edecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobisine inat çarklar dönmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."

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Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı
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Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın sorularını yanıtladı. Albayrak, 'Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış açım bu. Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir gündemle yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya başladık, yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ortaya koyduğumuz başarı, Türkiye'nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım eli, ülke sayısı 60'ı geçti, milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma fotoğrafı her anlamda bir güven ülkesi olduğumuzu bir kez daha ispatladı' dedi.

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