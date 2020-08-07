Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobisine inat çarklar dönmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."
Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız