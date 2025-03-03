Çuval cinayetinin failleri Gürcistan'da yakalandı

Ataşehir'de 27 Mayıs 2023'te saat 14.30 sıralarında Yenisahra'da meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Metin Üreyil sahibi olduğu iş yerinden otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Yakınlarının ihbarıyla çalışma başlatan polis ekipleri kayıp Metin Üreyil'in son olarak işyerinin önünden arkadaşı Mehmet Ali İpek ile ayrıldığı belirlendi. Gelişme üzerine Mehmet Ali İpek'in evi ve 3 dükkanda arama yapıldı. Polis, Üsküdar Cumhuriyet mahallesi Deniz sokak üzerinde bulunan iş yerinde arama yaptığı sırada Üreyil'in cesedini çuval içinde buldu. Sanık Mehmet Ali İpek'in olaydan sonra Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Olayın ardından Metin Üreyil'in avukatı Mehmet Çimen'in başvurusu üzerine firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkarttırdı. Yaklaşık 3-4 ay yakın temasla izlenen sanık Mehmet Ali İpek'in, Gürcistan'ın Tiflis kentine yakın Maurelli kasabasında olduğu tespit edildi.

SANIK TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan sanık Mehmet Ali İpek, Interpol tarafından 2024 Haziran ayında yapılan operasyonla Gürcistan'da yakalanarak cezaevine gönderildi. İpek, adli makamların çalışmasının ardından 28 Şubat'ta Türkiye'ye getirilerek Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan sanığın susma hakkını kullandığı öğrenildi.





İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede savcılık, maktul Metin Üreyil'in telefonunda inceleme yaptı. Mehmet Ali İpek'in Üreyil'e 700 bin lira borcu olduğunu ve olay tarihinde "Borcumu ödeyeceğim" diyerek Üreyil'in dükkanın önüne geldiği belirlendi. Baz kayıtlarını dikkate alan savcılık, Mehmet Ali İpek'in cinayetten önceki gece İhsan Akkaya ve Şevket Akgül ile bir araya gelerek sabaha kadar cinayeti planladıklarını öne sürdü. Savcılık 3 kişinin kendi isteğiyle dükkana gelen Metin Üreyil'e cebir kullanarak gitmesine engel olduğunu, ardından da Mehmet Ali İpek'in tabancayla ateş ederek Üreyil'i öldürdüğünü iddia etti.

Sanıklar Mehmet Ali İpek, Şevket Akgül ve İhsan Akkaya'nın 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Nitelikli bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Suç delillerini gizleme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.























