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Damat dehşeti: Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı

Damat dehşeti: Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı

18:2214/05/2025, Çarşamba
DHA
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Boşanma aşamasındaki damat, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı.
Boşanma aşamasındaki damat, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı.

Hatay'da boşanma aşamasındaki A.S. (23), çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerinden Ahmet Yıldırım'ı (23) öldürdü, M.E.Y.'i yaraladı.

Olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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