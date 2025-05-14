Damat dehşeti: Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı

İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı.