Kayınpeder ile damat arasında silah ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

İddiaya göre, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan Turan Kılıçkan (64), damadı Yusuf Osman A. (37) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Yusuf Osman A., kayınpederi Turan Kılıçkan'ı bıçakla yaraladı. Turan Kılıçkan ise damadı Yusuf Osman A.'yı tabancayla ayaklarından vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen komşuları K.G. de yaralandı.