Sakarya'da çökme tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi

Sakarya Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi 825. Sokak'ta 3 yıllık 4 katlı binanın kolonlarından gelen sesler, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yeni başlayan bir inşaatın temel kazısı sırasında, hemen yanındaki 8 dairenin bulunduğu 4 katlı binadan çatırtı sesleri gelmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, sesleri duyar duymaz ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Serdivan Belediyesi, AFAD, itfaiye, polis ve Adapazarı Gaz Dağıtım (AGDAŞ) ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı.





BİNADA ÇÖKME RİSKİ TESPİT EDİLDİ





Yapılan ilk incelemelere göre, yeni inşa edilen binanın istinat duvarının altının boş olduğu, bu nedenle 4 katlı binada kayma ve çökme riski oluştuğu tespit edildi. Çatlak oluşan binanın elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Çökme riski bulunan binada yaşayan yaklaşık 45 kişi, zabıta ekiplerinin anonsları ile gece saatlerinde tahliye edildi.













'BURASI SAKARYA VE BİR DEPREM BÖLGESİ'





Bina sakinlerinden İsmail Uzun, 2 ay önce binalarının önüne temel çalışması yapıldığını belirterek, "Temel çalışmasından bir ay sonra binamızın altında toprak kayması oldu. Toprak kayınca binamızın önü açılmaya başladı. Biz 1 ay önceden belediye ekiplerini bu tehlikenin bilgisini verdik. Geldiler inceleme yaptılar. Bundan 1 ay sonra da toprak tamamen kaydı, şu an mağduruz. Binaya girmemiz tamamen yasaklandı. Bizim kalacak yerimiz var ama bazı komşularımızın kalacak yeri yok. Onlara da Serdivan Belediyesi kalacak yer sağlayacak" dedi.





Sevinç Çamlıbel mağdur oldukların ifade ederek, "Ben buradaki müteahhite binamızın önünde bir temel atılamayacağını söyledim, o da bana kendisinin bizzat belediyeden onay aldığını söyledi. Benim nereye gidersem gideyim hak talep edemeyeceğimi bu şekilde küstahça söyledi. 1 yaşındaki çocuğun boyunda temel mi olur. Burası Sakarya ve bir deprem bölgesi, buna hangi belediye nasıl izin veriyor. Konaklayacak yerimiz de yok" diyerek tepki gösterdi.





'SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK'





Serdivan Belediyesi, mağdur vatandaşların geçici olarak misafir edileceğini duyurdu. Belediye yetkilileri, sorunun çözümü için gerekli teknik çalışmaların derhal başlatılacağını ve benzer risklerin önlenmesi adına sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi.











