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Danıştay’da seçim heyecanı

Yargıtay Başkanlığı için seçim turlarının bir ayı doldurduğu yargı cephesinde ikinci seçim bugün Danıştay’da başlayacak.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:52 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Danıştay, bugün seçime gidiyor. Mayıs 2020'de dört yıllığına Danıştay Başkanlığı’na seçilen Yiğit'in görev süresi 7 Mayıs'ta doluyor. Yapılacak seçimde 116 üyenin salt çoğunluğu olan en az 59'unun oyunu alan başkan seçilecek. Edinilen bilgiye göre, mevcut başkan Yiğit'in yanı sıra 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da adaylar arasında yer alacak.

Yargıtay Başkanlığı seçimi ise 25 Mart’tan bu yana 1 aydır devam ediyor.

Zeki Yiğit

YARGITAY’DA 21. OYLAMA

Seçimde 20 oylama geride kaldı. 4. tur 5. oylamasında yarışan iki aday mevcut Başkan Mehmet Akarca 114, 3. Hukuk Dairesi Başkanı 149 oy alırken, oylamada 8 boş ve 55 geçersiz oy kullanıldı. Yargıtay Başkanlığı seçimine de bugün kaldığı yerden, 21. oylama ile devam edilecek. Seçim, 24 Nisan’da sonuçlanmadığı takdirde üç oylama yapılacak. Başkanlık seçimi yine sonuçlanmadığı takdirde, 25 Nisan Perşembe günü iki oylama yapılacak şekilde devam edecek.



#Danıştay
#seçim
#Ankara
#Zeki Yiğit
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