DDK'dan KPSS için suç duyurusu

ÖSYM tarafından geçtiğimiz pazar günü KPSS sınavı gerçekleştirildi. Sınav sorularının birtakım yayınevinin deneme kitapları ile aynı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Haberin kaynağı, CİMER’e gelen başvurular üzerine ortaya çıktı. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili DDK'ya inceleme talimatı verdi. Aynı geve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.
DDK HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan gelişmelere yenisi eklendi. Devlet Denetleme Kurulu, KPSS soruların birtakım yayınevinin deneme kitaplarıyla aynı olduğuna dair ortaya atılan iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.