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ANKARA

DDK'dan KPSS için suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS soruların birtakım yayınevinin deneme kitaplarıyla aynı olduğuna dair ortaya atılan iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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DDKdan KPSS için suç duyurusu
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ÖSYM tarafından geçtiğimiz pazar günü KPSS sınavı gerçekleştirildi. Sınav sorularının birtakım yayınevinin deneme kitapları ile aynı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Haberin kaynağı, CİMER’e gelen başvurular üzerine ortaya çıktı. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili DDK'ya inceleme talimatı verdi. Aynı geve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

DDK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan gelişmelere yenisi eklendi. Devlet Denetleme Kurulu, KPSS soruların birtakım yayınevinin deneme kitaplarıyla aynı olduğuna dair ortaya atılan iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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