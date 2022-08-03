DDK'dan KPSS için suç duyurusu

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Anadolu Üniversitesi'nden 10.000 TL’ye varan burs desteği

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke imza atılarak aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 Akademik yılında da yeni burs imkânlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.