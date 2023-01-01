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Değişiklikler aynen uygulanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Seçim Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişikliklerin, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması halinde uygulanamayacağı iddialarına yanıt verdi. 1 yıllık sürenin seçimin yapıldığı tarihe göre belirlendiğinin altını çizen Bakan Bozdağ, “1 yılı aşan bir tarih olduğu için YSK’nın verdiği karar açık, ortada, kesin karardır. Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler aynen uygulanacaktır” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Seçim Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişikliklerin, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması halinde uygulanamayacağı iddialarına yanıt verdi. 1 yıllık sürenin seçimin yapıldığı tarihe göre belirlendiğinin altını çizen Bakan Bozdağ, “1 yılı aşan bir tarih olduğu için YSK’nın verdiği karar açık, ortada, kesin karardır. Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler aynen uygulanacaktır” dedi. Önceki gün katıldığı bir televizyon programında bu tartışmaya açıklık getiren Bozdağ, şunları söyledi: “Anayasa’nın 67. maddesinin son fıkrası der ki ‘Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.’ Çok net, çok açık, tartışmasız. Buradan hareketle bunun seçim tarihi değil de seçim sürecinin başlangıcını kastettiğine dair değerlendirmeler yapanlar oluyor. Ama Anayasa çok açık. Seçim sürecinin başlangıcını kast etmiyor. ‘Yapılacak seçimlerde uygulanmaz’ diyor. Buradan kasıt seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır ve o tarihe göre 1 yıl içinde yapılan değişiklikler eğer 1 yılın öncesinde seçim yapılıyorsa orada uygulanmaz.

YSK NOKTAYI KOYMUŞ

Dolayısıyla her halükarda mayısta belirlenecek tarih 1 yılı aşan bir tarih olduğu için YSK’nın verdiği karar açık, ortada, kesin karardır. Seçim kanunda yapılan değişiklikler aynen uygulanacaktır. Seçimle ilgili flu bir hava oluşturmak için başlatılan bir tartışma.”


#Bekir Bozdağ
#14 Mayıs
#YSK
#Seçim
28 dakika önce
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