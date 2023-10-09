Değişimciler İstanbul'da galip: Özgür Çelik CHP Genel Merkezi'nin adayını geçerek yeni il başkanı oldu

CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi pazar sabah erken saatler itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı.

Yeni güne sarkan ve resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği 'değişimcilerin' adayı Çelik 344, Genel Merkez'in adayı Canpolat ise 300 oy aldı.





İmamoğlu’ndan açıklama: Kapsayıcılık kazandı

Seçimler biter bitmez paylaşım yapan İmamoğlu ise, nezaket ve kapsayıcılığın galip geldiğini söyledi.





İmamoğlu paylaşımında, “CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız” dedi.





CHP'li Yarkadaş'tan 'Kılıçdaroğlu'nu sattılar' iddiası





CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Danışmanı Erdoğan Toprak ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in saf değiştirdiğini, bu nedenle de Çelik'in galip geldiğini öne sürdü.





X hesabından yaşananlara ilişkin paylaşım yapan Yarkadaş, "'Biz Kılıçdaroğlu’nun evlatlarıyız' deyip mahalle ve ilçe kongrelerinde oy isteyen üçlü, son kulvarda İmamoğlu ile anlaşarak 70’in üzerindeki delegeyi Özgür Çelik’e yönlendirdi. Böylece İstanbul’daki denge İmamoğlu’nun lehine döndü. Aynı üçlü Kılıçdaroğlu’na giderek 'Biz İstanbul’da Özgür Çelik’i Ankara’da ise sizi destekleyeceğiz' dedi. Sonuç; İstanbul Kurultay Delegeleri’nin yarısı Kılıçdaroğlu’na oy verecek olsa bile, Kılıçdaroğlu’nun çok güvendiği üç isim Kemal Bey’e büyük zarar verdi." ifadelerini kullandı.









CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kimdir?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.





İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.





2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi.





22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.







