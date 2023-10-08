CHP İstanbul İl Başkanını seçiyor: Kaftancıoğlu sahneye çıkınca tansiyon yükseldi

CHP İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı olarak ortaya çıkan Özgür Çelik ve genel merkezin adayı olarak duyurulan Cemal Canpolat karşı karşıya geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan seçim sözlü sataşmalar, ses kesmeler ve alkışlamalara sahne oldu. Yer yer gerginliklerin yaşandığı kongre, değişimciler ile genel merkezcilerin karşılıklı attığı sloganlar eşliğinde sona erdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyuma benzeten bir grup Canan Kaftancıoğlu'nun kürsüye çağırıldığı sırada 'Kayyum gidecek, Özgür gelecek' sloganları attı.