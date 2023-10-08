|
Gündem

CHP İstanbul İl Başkanını seçiyor: Kaftancıoğlu sahneye çıkınca tansiyon yükseldi

Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimin ardından ortaya çıkan siyasi tablo CHP de gergin günlerin yaşanmasına neden oluyor. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İl Başkanlığı seçimi sözlü sataşmalar, ses kesmeler ve alkışlamalara sahne oldu. Yer yer gerginliklerin yaşandığı kongre, değişimciler ile genel merkezcilerin karşılıklı attığı sloganlar eşliğinde sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyuma benzeten bir grup Canan Kaftancıoğlu'nun kürsüye çağırıldığı sırada 'Kayyum gidecek, Özgür gelecek' sloganları attı.

Yusuf Özdemir
14:55 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı seçiliyor

CHP İstanbul İl Başkanı seçiliyor

CHP'nin ilçe ve il delege savaşları bir türlü bitmedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı olarak ortaya çıkan Özgür Çelik ve genel merkezin adayı olarak duyurulan Cemal Canpolat karşı karşıya geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan seçim sözlü sataşmalar, ses kesmeler ve alkışlamalara sahne oldu. Yer yer gerginliklerin yaşandığı kongre, değişimciler ile genel merkezcilerin karşılıklı attığı sloganlar eşliğinde sona erdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyuma benzeten bir grup Canan Kaftancıoğlu'nun kürsüye çağırıldığı sırada 'Kayyum gidecek, Özgür gelecek' sloganları attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması ise Genel Merkezcilerin 'Halkın gururu Kılıçdaroğlu sloganları' ile sık sık kesildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kongreye telgraf gönderirken değişimcilerin başını çektiği Ekrem İmamoğlu ise kongreye katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu'nun konuşmasının büyük bir bölümünü İBB hizmetlerine ayırması ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu, "İstanbul'un en demokratik ve en başarılı Belediye Başkanı olacağım sözünü vermiştim; Sözümü tuttum, tutuyorum, tutacağım" ifadelerini kullandı.



#CHP
#İstanbul
#İl Kongresi
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor Maç Kadrosu ilk 11’ler (Trendyol Süper Lig 8. hafta)