CHP İstanbul İl Başkanını seçiyor: Kaftancıoğlu sahneye çıkınca tansiyon yükseldi

CHP İstanbul İl Başkanı seçiliyor
CHP'nin ilçe ve il delege savaşları bir türlü bitmedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması ise Genel Merkezcilerin 'Halkın gururu Kılıçdaroğlu sloganları' ile sık sık kesildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kongreye telgraf gönderirken değişimcilerin başını çektiği Ekrem İmamoğlu ise kongreye katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu'nun konuşmasının büyük bir bölümünü İBB hizmetlerine ayırması ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu, "İstanbul'un en demokratik ve en başarılı Belediye Başkanı olacağım sözünü vermiştim; Sözümü tuttum, tutuyorum, tutacağım" ifadelerini kullandı.