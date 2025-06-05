Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEM’den Kurtulmuş’a komisyon’ jesti

DEM’den Kurtulmuş’a komisyon’ jesti

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis’te görevli personelle bayramlaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis’te görevli personelle bayramlaştı.

Üçüncü turda TBMM Başkanlığı’na yeniden seçilen AK Parti adayı Numan Kurtulmuş’a DEM’den de oy geldi. Kurtulmuş’a DEM saflarından en az 20-25 oyun geldiği ifade edildi. Meclis Başkanlığı seçimlerinin üçüncü turunda DEM Parti, Kurtulmuş’a destek vermek adına grubu serbest bıraktı. Genel Kurul’da ilk, iki turda sırasıyla 50 ve 46 oy alan DEM’in adayı Cengiz Çandar üçüncü turda 18 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Kurtulmuş aynı turda 329 oy aldı. Kurtulmuş ilk turda 305, ikinci turda 306 oy almıştı. AK Parti kaynakları, “Sürecin selameti ve Terörsüz Türkiye hedefine verilen destek bakımından DEM Parti grubundan gelen desteği önemsiyoruz” dedi.


#DEM Parti
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, arefe günü dahil mi? 5 Haziran Perşembe metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı?