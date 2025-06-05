DEM’den Kurtulmuş’a komisyon’ jesti

Üçüncü turda TBMM Başkanlığı’na yeniden seçilen AK Parti adayı Numan Kurtulmuş’a DEM’den de oy geldi. Kurtulmuş’a DEM saflarından en az 20-25 oyun geldiği ifade edildi. Meclis Başkanlığı seçimlerinin üçüncü turunda DEM Parti, Kurtulmuş’a destek vermek adına grubu serbest bıraktı. Genel Kurul’da ilk, iki turda sırasıyla 50 ve 46 oy alan DEM’in adayı Cengiz Çandar üçüncü turda 18 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Kurtulmuş aynı turda 329 oy aldı. Kurtulmuş ilk turda 305, ikinci turda 306 oy almıştı. AK Parti kaynakları, “Sürecin selameti ve Terörsüz Türkiye hedefine verilen destek bakımından DEM Parti grubundan gelen desteği önemsiyoruz” dedi.