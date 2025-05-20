DEM yeniden parti turunda

DEM Parti, PKK’nın fesih kararı sonrasında Terörsüz Türkiye için Meclis’te atılabilecek adımların tartışılması için siyasi partilerle yeninden görüşme turuna çıktı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Görüşmelere, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli de katıldı.





BAHÇELİ’NİN ÖNERİSİNE DESTEK

DEM Parti heyeti muhataplarına süreçte gelinen yeni noktaya ilişkin aktarımda bulundu. PKK’nın fesih kararı sonrasında İmralı heyetinin önceki gün terörist başı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeyi genel hatlarıyla özetleyen heyet, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis’te yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ önerisinin de yerinde olduğunu bildirdi.





GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

DEM heyeti, tüm siyasi partilerin sürece dahil olmasının gerektiğini de muhataplarına ileterek, Türkiye’nin terör sorununda kurtulması için geniş bir fırsat penceresinin açıldığını söyledi. DEM Parti heyeti bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile cuma günüyse Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bir araya gelecek.



