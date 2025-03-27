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Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Millet yaşatacaklarını gördü canını kurtarmaya çalışıyor

Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Millet yaşatacaklarını gördü canını kurtarmaya çalışıyor

08:3527/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Aslı Baykal, özellikle sosyal medyada yaptığı 'politik' yorumlarla sık sık gündem geliyor.
Aslı Baykal, özellikle sosyal medyada yaptığı 'politik' yorumlarla sık sık gündem geliyor.

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı ajansa verdiği röportaja sert tepki gösterdi. Aslı Baykal, "Bunun bir örneği daha var mı acaba? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz." dedi.

CHP Eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi. Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sert bir şekilde eleştirdi. Aslı Baykal, ana muhalefet partisinin Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiğini, bunun başka bir örneği olmadığını söyledi. Baykal, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."




#deniz baykal
#özgür özel
#chp

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