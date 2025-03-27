Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Millet yaşatacaklarını gördü canını kurtarmaya çalışıyor

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı ajansa verdiği röportaja sert tepki gösterdi. Aslı Baykal, "Bunun bir örneği daha var mı acaba? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz." dedi.
CHP Eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi. Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sert bir şekilde eleştirdi. Aslı Baykal, ana muhalefet partisinin Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiğini, bunun başka bir örneği olmadığını söyledi. Baykal, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: