Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Millet yaşatacaklarını gördü canını kurtarmaya çalışıyor

"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."