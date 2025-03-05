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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'ndan Muğla ve Aydın'a ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'ndan Muğla ve Aydın'a ziyaret

12:275/03/2025, среда
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte Aksaz ve Didim'de incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Bakanlık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Aksaz ve Didim bölgesinde incelemelerde bulundu.

Denetleme ve inceleme faaliyetleri kapsamında Oramiral Tatlıoğlu; Güney Deniz Saha Komutanlığını ziyaret etti, Millî Savunma Bakanlığı Aksaz Tersanesi Komutanlığı Boru Fabrikasının açılışını yaptı, İnsansız Deniz Aracı (İDA) eğitimlerini gözlemledi ve Didim askerî bölgesinde incelemelerde bulundu."



#Milli Savunma Bakanlığı
#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
#Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
#Didim
#Aksaz Deniz Üssü

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