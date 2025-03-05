Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'ndan Muğla ve Aydın'a ziyaret

Bakanlık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Aksaz ve Didim bölgesinde incelemelerde bulundu.

Denetleme ve inceleme faaliyetleri kapsamında Oramiral Tatlıoğlu; Güney Deniz Saha Komutanlığını ziyaret etti, Millî Savunma Bakanlığı Aksaz Tersanesi Komutanlığı Boru Fabrikasının açılışını yaptı, İnsansız Deniz Aracı (İDA) eğitimlerini gözlemledi ve Didim askerî bölgesinde incelemelerde bulundu."