Üvey ağabeyini öldürdü: Haksız tahrik ve iyi hal indirimi aldı

Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi ile üvey kardeşi Caner Çayırcı, 2023 yılı ağustos ayında Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gittikleri bir düğünün ardından tartıştı. Caner Çayırcı, bu sırada silahla 3 çocuk babası üvey ağabeyine ateş etti. Yaralanan Keklikçi, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Caner Çayırcı'yı Ankara'ya gitmek üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı. Çayırcı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Caner Çayırcı hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede tutuklu sanık Caner Çayırcı için ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Caner Çayırcı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Sezer Keklikçi'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ölüm raporu okundu. Raporda, Sezer Keklikçi'nin sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü belirtilerek, “Kişinin ölümüne neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuduna doğrudan isabet etmemiş olduğu, sekme sonucu isabet etmiş olduğu tespit edildi” denildi.

'Elinde silah olduğunu sandım'

Sanık Caner Çayırcı duruşmadaki savunmasında, üvey ağabeyini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, “Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım fakat bıçak varmış” dedi. Heyet, Caner Çayırcı'yı ‘Olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olay sırasında Sezer Keklikçi'nin eşini yüzüne vurarak darbettiği belirtilen sanık Çayırcı, ‘kasten yaralama' suçundan da 5 yıl hapse çarptırıldı.

Karara itiraz edilecek

Sanık Caner Çayırcı'nın avukatı Mustafa Emir Arslan, karar itiraz edeceklerini ve sanık hakkında meşru müdafaa halinin uygulanması gerektiğini söyledi. Arslan, “Ölen kişinin üzerinde 35 ve 27 santimetrelik bıçaklar bulundu. Aynı gün içerisinde akrabalarını arayıp öldürmekle tehdit ettiğini belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinde silah, kanında da uyuşturucu ve alkol tespit edildi” dedi.







