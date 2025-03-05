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Güngören'de bulunan bebek cesedine ilişkin yakalanan çift adliyede

Güngören'de bulunan bebek cesedine ilişkin yakalanan çift adliyede

12:115/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
AA
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Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta boş arsada oynayan çocukların, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulması üzerine yakalanan Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güngören'de, boş arsada bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan çift adliyeye sevk edildi.

Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta boş arsada oynayan çocukların, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulması üzerine yakalanan Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, "çocuk düşürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay

Güngören'de boş arsada oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulmuştu.

Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için inceleme başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına almıştı.

Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlenmişti.




#Güngören
#Bebek
#Cenin
#Düşük

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