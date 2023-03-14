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Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen Eroğlu: Bina yapımında Malezya sistemi uygulanmalı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi. Komisyonda açıklamalarda bulunan Eroğlu, inşaat usta ve kalfalarının eğitilerek sertifika verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor. Bu sisteme başlanması gerekiyor." diye konuştu.

19:00 . 14/03/2023 Salı
AA
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi. Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.

Eroğlu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Depremin 11 ilde yol açtığı yıkımın çok büyük olduğuna işaret eden Eroğlu, bu illerde 300 binden fazla binanın az, orta ve ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Eroğlu, hasarlı binaların yüzde 97'sinin 1999 deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalar olduğunu vurgulayarak,
"Son yaşadığımız depremlerde de bir defa daha gördük ki, ülke olarak depremler konusunda çok radikal kararlar almamız ve alınan bu kararları harfiyen uygulamamız gerekmekte. Muhtemel Marmara depremini de göz önünde bulundurduğumuzda kaybedecek tek bir dakikamız dahi yok."
dedi.

"Depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekiyor"

Bu noktada kurulan komisyona çok büyük işler düştüğünü belirten Eroğlu, komisyonun yapacağı çalışma ve ortaya koyacağı raporla, depremler noktasında Türkiye'ye bir yol haritası çıkartacağını söyledi.

Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak çalışmalarla depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekmekte. Yapılacak çalışmaları, deprem öncesi çalışmalar, deprem esnası ve depremden sonra afet yönetimi ile alakalı çalışmalar olmak üzere üç temel başlık altında toplamımız gerektiği kanaatindeyim. Ülkemiz afet yönetimi noktasında oldukça tecrübeli ve başarılı çalışmalar yapmakta. Ancak biz afetten sonraki dönemin yönetiminden ziyade, afetlerden en az derecede etkilenmek için afet öncesi çalışmalara daha fazla ehemmiyet vermeliyiz. Yani depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz.
Bütün illerde depreme dayanıklı şehirler kurmak için gerekli eylem planları hazırlanmalı. Bunu başarmak için de yaşamış olduğumuz bu son depremleri çok iyi tahlil etmemiz gerekmekte. Hem şehirlerimizin kurulduğu zeminleri hem yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin kalitesini hem de inşaatların yapım tekniğini detaylı incelememiz gerekmekte. Şayet bugüne kadar yapılan bazı hata ve noksanlıkları tam manasıyla göremez ve tespit edemezsek, bundan sonrası için de gereken dersleri çıkarma noktasında eksik kalırız."

Binaların yapımında Malezya örneği


Depremden etkilenen illerde yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde yapılması gereken çalışmaları da anlatan Eroğlu, deprem mevzuatının yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Eroğlu, yapı için ruhsat alındıktan sonra söz konusu yapıda değişiklikler yapıldığını ifade ederek, "Yapıda değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Araçlar için iki yılda bir muayene yapılıyorsa binalarda da benzer denetimlerin yapılması lazım." dedi.

İnşaat usta ve kalfalarının eğitilerek sertifika verilmesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor. Bu sisteme başlanması gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Bilim Kurulu'nun da kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Komisyon, yarın saat 14.00'da toplanacak.



#AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
#Deprem araştırma komisyonu
#Malezya
39 dakika önce
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Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen Eroğlu: Bina yapımında Malezya sistemi uygulanmalı
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