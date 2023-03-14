Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen Eroğlu: Bina yapımında Malezya sistemi uygulanmalı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi. Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.
Eroğlu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Depremin 11 ilde yol açtığı yıkımın çok büyük olduğuna işaret eden Eroğlu, bu illerde 300 binden fazla binanın az, orta ve ağır hasarlı olduğunu söyledi.
"Depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekiyor"
Bu noktada kurulan komisyona çok büyük işler düştüğünü belirten Eroğlu, komisyonun yapacağı çalışma ve ortaya koyacağı raporla, depremler noktasında Türkiye'ye bir yol haritası çıkartacağını söyledi.
Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Binaların yapımında Malezya örneği
Depremden etkilenen illerde yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde yapılması gereken çalışmaları da anlatan Eroğlu, deprem mevzuatının yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu vurguladı.
Eroğlu, yapı için ruhsat alındıktan sonra söz konusu yapıda değişiklikler yapıldığını ifade ederek, "Yapıda değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Araçlar için iki yılda bir muayene yapılıyorsa binalarda da benzer denetimlerin yapılması lazım." dedi.
İnşaat usta ve kalfalarının eğitilerek sertifika verilmesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor. Bu sisteme başlanması gerekiyor." diye konuştu.
Eroğlu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Bilim Kurulu'nun da kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Komisyon, yarın saat 14.00'da toplanacak.