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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye saati ile 09.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

09:57 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Deprem Türkiye saati ile 09.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Göksun
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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