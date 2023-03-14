Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Türkiye saati ile 09.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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1 saat önce
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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