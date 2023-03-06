Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 13 derece derece olacak.

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük 6, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 12, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 10, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.







