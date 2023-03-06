|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem bölgesinde hava durumu

Asrın felaketi sonrası herkesin aklında aynı sorular var. Deprem bölgesindeki hava durumu nasıl olacak? Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, bildirildi. İşte 6 Mart Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesindeki illerin hava durumları...

10:13 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 13 derece derece olacak.

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük 6, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 12, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 10, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.


Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 11 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesideki illerin hava durumları...


#Meteoroloji
#Hava durumu
#Grafik
#İnfografik
#deprem bölgesi
#grafikli
#Asrın felaketi
2 gün önce
default-profile-img
Deprem bölgesinde hava durumu
Osmaniye'de ev ve kirada fahiş fiyat ile ilgili beş kişi gözaltına alındı
Meğer 12 bin yıldır uyuyormuş: 11 ili yıkan kâbusun röntgeni çekildi
Charlie Hebdo'ya kendi çizimiyle yanıt veren Sabbah: Türk halkının yanında olmamız lazım
Beşiktaş'ta sağ kanat değişiyor
Hindistan ile Fransa'dan askeri hamle
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.