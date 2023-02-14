Depremi çizgilerle anlattılar

Türkiye’nin yaşadığı deprem acısını yabancı karikatüristler çizgilerine döktü. Yunanistan’dan İran’a, Norveç’ten İsveç’e, Ürdün’den İtalya’ya birçok karikatürist Türkiye için çizdi. Her gün insanları çizimleri ile güldüren karikatüristler, deprem konulu çizimlerini Yeni Şafak’a anlattı. Karikatürleri ile her şeyi özetleyen sanatçılar, çizgileriyle ifade etmek istediklerini şöyle aktardı:

Christos Papanikos

BİTEN HAYATLARI DÜŞÜNDÜM

Yunan Christos Papanikos: “Karikatürleri yaparken depremin acısını, tüm Yunan halkı gibi ben de hissetim. Genel anlamda, insanlara anlatmak için kelimeler bulamayan bu büyük felaketi anlatmayı amaçladım. Çizerken birdenbire biten, yardıma muhtaç, acı çeken, şokta, korku içinde olan tüm hayatları düşündüm. Yunanistan, doğru şeyi yaparak, kurtarma ekibini gönderdi. Umarım insanlar bu zor dönemi atlatacak gücü bulurlar.”

Emad Hajjaj

ÇİZMEK İLK KEZ ZOR

Ürdünlü Emad Hajjaj: “Her gün insanları güldüren bir karikatürist olarak, ilk kez çizmek benim için çok zor oldu. Bu korkunç depremi nasıl çizeceğimi bilemedim. Karikatürlerimde, karikatürün görsel dilinin trajediyi anlatmasına izin vermek için herhangi bir yorum ya da yazı yazmadan elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir karikatürist olarak enkaz altında insanların nasıl acı çektiğini, bu olayın ne kadar büyük ve korkunç olduğunu ve uluslararası topluluğun ne kadar çok yardım etmesi gerektiğini yansıtmak için elimden geleni yaptım. Türkiye ve Suriye halkının bu büyük felaketin üstesinden gelmesi dileklerimle, karikatürlerimin mağdurlara biraz da olsa yardımcı olmasını umuyorum.”

Emad Hajjaj

SANATIMLA YARDIMA ÇALIŞTIM

İranlı Alireza Pakdel: “Şu anda Kuzey Kıbrıs’ta yaşıyorum, dünyaya ve Türk halkına başsağlığı dilemek istiyorum, umarım orada koşullar ve hayat biran önce düzelir. Deprem haberlerini ve resimlerini görmek herkesin yüreğini acıtıyor, ben de sanatımla depremden etkilenen insanlara bir nebze de olsa yardım etmeye çalıştım.”

Alireza Pakdel

Norveçli Firuz Kutal: “Biz çizerler genelde çizdiğimizin olayı anlatmasını tercih ederiz. 80 küsur ülkenin ülkemizde yaşanan felakete yardım için gelmelerini karikatüre yansıttım. Bu çaptaki bir felaketin hepimizi etkilemesi kaçınılmaz.”

Firuz Kutal

ACILARI AKTARDIK

İsveçli Mahmoud Abbas, “Çizimlerimizle Türkiye ve Suriye’ye taziyelerimizi iletmeye, acılarını dünyaya aktarmaya çalışıyoruz” derken, Yunan Ilias Makris ve Dimitris Hantzopoulos ile İtalyan Ed Carlos Santana da çizimleri ile depremin boyutunu ve nasıl bir felaket ile karşı karşıya olunduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Alireza Pakdel



