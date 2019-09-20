Gündem Derste öğrenci, teneffüste anne
AMASYA

Derste öğrenci, teneffüste anne

Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin sahiplendiği 'Tarçın' isimli kedi derslere girerek öğrencilik, teneffüste de yavrularına bakarak annelik yapıyor.

Haber Merkezi IHA
Tarçın isimli kedi, okulun neşesi haline geldi.
Tarçın isimli kedi, okulun neşesi haline geldi.

Tarçın okul yönetimi ve öğrenciler tarafından o kadar benimsenmiş ki adeta okulun bir öğrencisi gibi. “Tarçın” ders zili çaldığında öğrencilerle birlikte sınıfta dersleri dinliyor ve öğrencilerin motivasyonunu artırıyor.

Öğrencilerde bu durumdan gayet memnun 3. sınıf öğrencisi Havza Fatma Akkaya, şunları söyledi:

  • “Okula il geldiğimde Tarcın diye bir kedimizin olduğunu bilmiyordum, sonra öğrendim. Onu çok sevmeye başladım, ona her gün yemek veriyorum. Okulumuzla beraber onu çok seviyoruz. Lütfen hayvanlara iyi bakalım, haberlerde duyuyorum çok üzülüyorum, eziyet çektirmeyelim hayvanlara. Onlar da bir canlıdır. Tarçın derse giriyor, bizimle beraber ders dinliyor. Çok güzel oluyor okulumuzla beraber çok seviyoruz Tarçın’ı. Tarçın’ın minik minik yavruları var, okulumuzla beraber onları besliyoruz. Onlara çok iyi bakıyoruz, lütfen sizde hayvanlara çok iyi bakın"

Okul Müdürü Yavuz Kazancı da 'Tarçın’ı' en az diğer öğrencileri kadar seviyor. Gün içinde Tarçın ile ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Teneffüslerde ise Tarçın’ın ilk yaptığı iş bahçedeki yavrularına bakmak ve onlarla ilgilenmek oluyor.

"Tarçın 257. öğrencimizdi"

Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlk ve Ortaokulu Müdürü Yavuz Kazancı, şu ifadelere yer verdi:

  • “Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tarçın tekrar okulumuza geldi. Bu sefer bir farkla geldi, iki tane de yavrusu var. Anne Tarçın var bu sefer karşımızda. Yine derslerini aksatmıyor, derslerine devam ediyor. Teneffüslerde de yavrularının ihtiyaçlarını gideriyor, onların bakımlarını üstleniyor. Halihazırda 4 tane kedimiz var okulumuza ait. Bunların bakımlarını yapıyoruz. Tarçın 257. öğrencimizdi, yavrularımızın bu dönem okula ilk kayıtlarını yapmıyoruz. İkinci dönem başında yapacağız ve o zaman yavrularımıza 258 ve 259 numaraları yavrularımıza vereceğiz"

9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'in hayali vali ya da polis olmak
GÜNDEM
9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'in hayali vali ya da polis olmak
Geri adım yokdaha da güneye gidecek

Geri adım yok
daha da güneye gidecek

​Yavuz'un Mersin'de demirlemesine sevinen Yunanlılara kötü haber.
PKKya bir darbe daha

PKK'ya bir darbe daha

​Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Sınırda izinler iptal

Sınırda izinler iptal

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi gözler sınırda.
Marka şehirler kurulacak

Marka şehirler kurulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Erdoğan, 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj yolladı.
Tutuklu sanık<br> tahliye edildi

Tutuklu sanık
tahliye edildi

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada yeni gelişme.
Babasının kararı kafaları karıştırdı

Babasının kararı kafaları karıştırdı

Baba Aydemir, avukatına "Şikayetçi olmayacağız sen gelme" dedi.
Kullanıma açılacak

Kullanıma açılacak

Fuat Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Trump'a<br>yalanlar söyledi

Trump'a
yalanlar söyledi

ABD'li üst düzey isim Netanyahu-Trump ilişkisini anlattı.
Kundakçı kameraya yakalandı!

Kundakçı kameraya yakalandı!

Ormanlık alanda yangın çıkaran şahsın görüntüsü ortaya çıktı.
Kale düştü

Kale düştü

Beşiktaş'ta Karius'un istatistikleri tartışma çıkardı.
50 bin öğrenciye<br>teknoloji eğitimi

50 bin öğrenciye
teknoloji eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank müjdeli haberi verdi.
Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

​Haftanin'e düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Araç kiraladılar hayatları karardı

Araç kiraladılar hayatları karardı

​Dolandırılan mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.
İstanbul'da<br> 28 Şubat hortladı

İstanbul'da
28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.