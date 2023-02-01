Destici’nin acı günü: Ali İhsan Destici 89 yaşında hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası emekli imam hatip Ali İhsan Destici, Eskişehir’de 89 yaşında hayatını kaybetti. Emek Mahallesi’ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından Ankara’dan Eskişehir’e giden Mustafa Destici, Şehir Hastanesi’nde taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, babası vefat eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla arayarak, taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.