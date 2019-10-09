Gündem Deterjan fabrikası gibi lise
DİYARBAKIR

Deterjan fabrikası gibi lise

Diyarbakır’da bulunan bir Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği temizlik malzemeleri ‘VGA’ markasıyla resmi kurum ve okullara satılıyor. Okul Müdürü Sezai Güçmen, “Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü

Diyarbakır’da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü’nden 112 öğrenci, okulun laboratuvarında, aralarında sıvı sabun ve çamaşır suyunun da yer aldığı 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor. Öğrencilerin günlük yaklaşık 9 ton ürettiği temizlik malzemeleri, ‘VGA’ markasıyla resmi kurum ve okullara satılıyor. Okul müdürü Sezai Güçmen, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin desteğiyle okulda temizlik ürünleri imal etmeye başladıklarını söyledi.

Çalışma saatlerine göre yevmiye alan öğrencilerin 8 öğretmen gözetiminde üretim yaptığını ifade eden Güçmen, “Ürünlerin imalatı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin sigortaları yapılıyor. Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

YILLIK 2,5 MİLYON LİRA CİRO HEDEFLENİYOR

Kimya Teknolojisi Bölümü alan şefi Naif Okuyucu ise yılsonu itibarıyla 2,5 milyon liralık ciro hedeflediklerini bildirdi. İmalatta Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin onay verdiği ürünleri kullandıklarını dile getiren Okuyucu, “Bölgede kimya alanında temizlik malzemesi üreten tek okul durumundayız. Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle laboratuvarımızı yenileyip, kapasitesini artıracağız. Sonra da Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün çeşidini 40’a çıkarabileceğiz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MUTLU VE GURURLU

Öğrenci Esra Ayçiçek, 9 ve 10’uncu sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri 11’nci sınıfta pratiğe dönüştürdüklerini belirterek, “Bu okulda okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlanan imkandan dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Devran Akçakaya da aldığı eğitim sayesinde, mezuniyetinin ardından kendi iş yerini açabileceğini dile getirerek, “Burada etiketleme yapıyorum ve sevkiyata yardım ediyorum. Bizim için hem eğlenceli hem de eğitici” şeklinde konuştu.

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