Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Devlet desteğiyle başladı: 3 yılda 200 başlık sürüye ulaştı

Devlet desteğiyle başladı: 3 yılda 200 başlık sürüye ulaştı

15:139/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Nurhayat Tutar, Tarım ve Orman Bakanlığının projeleriyle hayvancılığa yöneldiğini söyledi.
Nurhayat Tutar, Tarım ve Orman Bakanlığının projeleriyle hayvancılığa yöneldiğini söyledi.

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden faydalanarak 47 büyükbaş hayvan alan Nurhayat Tutar, 3 yılda yaklaşık 200 başlık bir sürüye sahip oldu.

Nurhayat Tutar, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2023 yılında 17 düve aldı.

Merkeze bağlı Karacaören köyünde besi çiftliği kuran Nurhayat Tutar, daha sonra "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında aldığı 30 gebe düveyle işini büyüttü.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan Tutar, hayvanlarını besledikten sonra ahırı temizliyor, daha sonra süt sağım işlemini gerçekleştiriyor.

İşletmesinde 200'e yakın büyükbaş hayvanı var

37 yaşındaki besici Nurhayat Tutar, Tarım ve Orman Bakanlığının projeleriyle hayvancılığa yöneldiğini söyledi.

İşini severek yaptığını dile getiren Tutar, "2023'te 17 gebe düve aldım, bu sayıyı 35'e çıkardım. Sonrasında 2024'te yine Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yüzde 50 hibeli 30 gebe düve aldım. Bu şekilde hayvan sayımı artırdım. Şu anda işletmemde 200'e yakın büyükbaş hayvanım bulunmaktadır." dedi.

Projeleri takip ettiğini ve çiftliğini daha da büyütmek istediğini anlatan Tutar, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bunları yaptım, bundan sonraki desteklerden de faydalanacağım. Bakanlığın il ve ilçelerindeki müdürlüklerin ekipleri her zaman beni destekledi, yanımda oldu. Onların desteği olmasa belki şu an bu hayvan sayısına gelemeyecektim, yapamayacaktım. Onların büyük desteği var, onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi işimin patronu oldum, işletmemi daha büyüteceğim. Şu an 200'e yakın hayvanım var bunu daha da artırmak istiyorum"

Geçen yıl üreticilere 1,2 milyon liranın üzerinde destek

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da proje ve desteklerle Kars'ta özellikle küçükbaş hayvan varlığının artış gösterdiğini söyledi.

Karslı üreticileri desteklemeye devam ettiklerini anlatan Aydın,
"Kars'ta geçen yıl 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde çiftçimize destekleri ulaştırmış olduk. İlimizin hem geniş mera ve yayla alanlarına sahip olması hem de kültürel olarak hayvan yetiştiriciliğinin devam ettirilmesi önemlidir. Bunlar önemli bir etken. Bu etkenlerle birlikte ilimizdeki hayvan sayısını hem üretim verim değerleri açısından hem de sayı veriler açısından bir önceki yıla göre artışını sağlamış olduk"
ifadesini kullandı.


#hayvancılık
#kadın girişimci
#Kars
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarih açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri