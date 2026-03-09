Devlet desteğiyle başladı: 3 yılda 200 başlık sürüye ulaştı

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden faydalanarak 47 büyükbaş hayvan alan Nurhayat Tutar, 3 yılda yaklaşık 200 başlık bir sürüye sahip oldu.
Nurhayat Tutar, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2023 yılında 17 düve aldı.
Merkeze bağlı Karacaören köyünde besi çiftliği kuran Nurhayat Tutar, daha sonra "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında aldığı 30 gebe düveyle işini büyüttü.
Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan Tutar, hayvanlarını besledikten sonra ahırı temizliyor, daha sonra süt sağım işlemini gerçekleştiriyor.
İşletmesinde 200'e yakın büyükbaş hayvanı var
37 yaşındaki besici Nurhayat Tutar, Tarım ve Orman Bakanlığının projeleriyle hayvancılığa yöneldiğini söyledi.
İşini severek yaptığını dile getiren Tutar, "2023'te 17 gebe düve aldım, bu sayıyı 35'e çıkardım. Sonrasında 2024'te yine Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yüzde 50 hibeli 30 gebe düve aldım. Bu şekilde hayvan sayımı artırdım. Şu anda işletmemde 200'e yakın büyükbaş hayvanım bulunmaktadır." dedi.
Projeleri takip ettiğini ve çiftliğini daha da büyütmek istediğini anlatan Tutar, şunları kaydetti:
Geçen yıl üreticilere 1,2 milyon liranın üzerinde destek
Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da proje ve desteklerle Kars'ta özellikle küçükbaş hayvan varlığının artış gösterdiğini söyledi.