Kadınların iyilik yarışı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Birsen Uslu, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamak için gönüllü kadınlarla birlikte aşevi kurdu. Yaklaşık 20 kadının destek verdiği çalışma sayesinde her gün hazırlanan yemekler ilçedeki yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 kişinin evine ulaştırılıyor. Hayırseverlerin desteğiyle yürütülen çalışmada, Bünyan Belediyesi tarafından tahsis edilen müstakil bir ev aşevine dönüştürüldü. Kadınlar burada gün boyunca yemek hazırlıyor, ardından Birsen Uslu’nun aracıyla yemekler tek tek kapılara bırakılıyor. Normalde haftada 5 gün yapılan yemek dağıtımı, Ramazan’la birlikte haftanın 7 gününe çıkarıldı.

BIRAKIRSAM GÖZÜM ARKADA KALIR

Hayırsever Birsen Uslu, doğduğu topraklarda faydalı olabilmek için gönüllü kadınlarla ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini söyledi. Her sokakta bir yaşlı ve engellinin bulunduğunu dile getiren Uslu, ilçenin her tarafını dolanarak pişirdikleri yemekleri kapı kapı dağıttığını ifade etti. Yaşlılar ile temizlik yapamayanların evlerine gönüllü temizliğe de gittiklerini anlatan Uslu, “Hiçbir beklentimiz yok. Burayı bırakıp gidemem, bırakırsam gözüm arkada kalır” dedi.

Evine yemek götürülen 80 yaşındaki Lütfiye Ünal da kalp, şeker ve tansiyon hastası kocası ile yaşamını sürdürdüğünü, yemeklerini gönüllü kadınların getirdiğini söyledi. Ramazan ayında kendisini yalnız bırakmayan Uslu ve ekibine teşekkür eden Ünal, “Sağ olsun herkese yardım ediyorlar. Çok güvenilir insanlar “ ifadelerini kullandı.











