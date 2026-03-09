Yeni Şafak
YediHilal'in Ramazan geleneği: 11. Geleneksel Medine Usulü İftar Programı

Muhammed Furkan Uğurlu
00:409/03/2026, Pazartesi
YediHilal iftar programına 2 bin kişi katıldı.
YediHilal iftar programına 2 bin kişi katıldı.

YediHilal tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Geleneksel Medine Usulü" iftar, çeşitli Ramazan etkinlikleriyle Fatih’teki Şehzadebaşı Camii'nde yapıldı.

YediHilal İstanbul, Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda "Medine Usulü İftar" programı düzenledi. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen iftar programına 2 bin kişi katıldı. Yer sofrasını paylaşan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açtı.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı’nın açılış konuşmasıyla devam eden programda İstanbul Temsilcisi Fatih Aktı da katılımcılara hitap etti. Fatih Aktı konuşmasında, “Ailelerimizi bir araya getirecek olan cami merkezli geleneksel Medine usulü iftarımızı gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz."dedi.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı

Aktı, hitaplarının devamında "Burada oluşan samimiyet ve muhabbeti her Ramazan iple çekiyoruz. Rabb’imden bizleri bu güzel sofranın nicelerinde buluşturmasını niyaz ediyorum.” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

YediHilal İstanbul İl Başkanımız Muhammed Fatih Aktı

Programda çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi. İftar sonrası geleneksel kıyafetler giyen ekip; çocuklara macun, şerbet, pamuk şeker ve mısır dağıttı.

İftar programı kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
