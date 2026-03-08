Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferlerle trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili dönemlerinde şehirler arası ulaşım talebinin önemli ölçüde arttığını söyledi.
Bu yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını dile getiren Uraloğlu, hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarında gerekli planlamaları tamamladıklarını söyledi.
"6 ek YHT seferi gerçekleştirilecek"
Ankara-İstanbul güzergahında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceklerini dile getiren Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan 17.45'te hareket edeceği bilgisini verdi.
Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite yükseltilecek
İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: