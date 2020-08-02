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ANKARA

Devlet dijitalde uzmanlaşıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu personelinin eğitim eksikliğini gidermek için çalışma başlattı. Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren, Ofis olarak kamuda eğitim süreçlerini incelenmeye başladık ve kamu personeli için ciddi bir eğitim ihtiyacının olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacın dijital platform aracılığıyla karşılanmasının en etkili yöntem olacağı öngördük” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden kamu çalışanlarına mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri de verilecek. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay çalışmanın detaylarını Yeni Şafak’a şöyle anlattı:

EĞİTİM HER YERDE

“Eğitim Her Yerde sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında, Başkanlığımız tarafından ‘Uzaktan Eğitim Kapısı’ platformu hazırlanarak uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunduk. Geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren, Ofis olarak kamuda eğitim süreçlerini incelemeye başladık ve kamu personeli için ciddi bir eğitim ihtiyacının olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacın, yaygın sunumu, zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak, dijital platform aracılığıyla karşılanmasının en etkili yöntem olacağını öngördük.”

MİLLİ YAZILIM HAZIR

“Yaptığımız bu araştırmalar doğrultusunda, kamu personelimizin yurt içi ve yurt dışında, hem video ve sunum şeklinde hem de canlı sınıf etkinlikleri ile eğitim süreçlerinin takip edilebilen, ölçülebilen ve tüm kamu çalışanları tarafından kullanılabilecek bir uzaktan eğitim portalı hazırlıklarına başladık. Bu bağlamda, yerli ve milli bir portal yazılımı hazırlanarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Mayıs 2019 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Kapısı platformu çalışmalarını başlattık. Uzaktan eğitim Kapısı platformu üzerinden kamu çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri de verilecek.”

MALİYETLER DÜŞECEK

“Uzaktan Eğitim Kapısı’nın, kamu çalışanlarının kişisel beceri ve yetinliklerinin gelişimine katkı sağlamasının yanında, tüm Cumhurbaşkanlığı Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, 16 Bakanlık, 10 Başkanlık ile 3.3 milyon kamu personelinin hizmetine ücretsiz sunulmasıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımına da destek vermesini hedeflenmekteyiz. Böylece kamu çalışanlarının eğitimlere erişilebilirliğinin artması, maliyetten tasarruf ve eğitimlerin denetlenebilmesi imkanını sağlamaktayız. Uzaktan Eğitim Kapısı’na hizmete alındığı günden itibaren 70 kurum tanımlanmış, 26 kurum da platformu aktif olarak kullanmaya başlamıştır. Yine bugüne kadar 97 eğitim gerçekleştirilmiştir. 22 video eğitimi, 54 PowerPoint eğitimi ve 21 Canlı Sınıf etkinliği düzenlenmiştir.”

Memurlar birbiriyle yarışacak

Salim Atay
  • Doç. Dr. Salim Atay, verilecek eğitimlerle birlikte kamu çalışanlarının dijital alanda birbirleriyle yarışacağına işaret etti. Atay, “Kamu çalışanları Uzaktan Eğitim Kapısı platformu içerisinde yer alan ‘BireBir’ mobil uygulamasıyla kendisi ile aynı eğitimleri almış diğer kullanıcılara meydan okuyabilecek ve doğru cevapların sayısına göre puanlar toplayabilecekler. Böylece Uzaktan Eğitim Kapısı eğitimleri, daha eğlenceli ve yüksek motivasyonlu hale gelecek” diye konuştu. tıbbın günümüzde iyice tepemize kurduğu otoritesinden.

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