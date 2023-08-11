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DGS sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları adayların gündeminde yer alıyordu. Merakla beklenen DGS sonuçları erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi için katılım sağladıkları DGS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

10:21 . 11/08/2023 Cuma
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

#ÖSYM
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#Sınav
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