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Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

10:085/07/2025, Cumartesi
IHA
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Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.İ. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler şüphelinin işyeri ve aracında yaptıkları aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 3 gram taş kokain, 27 adet sentetik hap, 2 gram esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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