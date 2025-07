ABD'de sel felaketi: En az 13 ölü, 20'den fazla çocuk kayıp

"Her taşı kaldıracağız"

"Her taşı kaldıracağız"

Patrick, kayıp kampçıların ailelerine seslenerek, "Her taşı kaldırarak, her ağaca bakarak kızlarınızı bulmak için 7 gün 24 saat çalışacağız. İnsan olarak mümkün olan her şeyi yapacağız," dedi.