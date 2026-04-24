Direk ve 1500 metre kablo hırsızlığı: Üç kişi tutuklandı

Direk ve 1500 metre kablo hırsızlığı: Üç kişi tutuklandı

23:1024/04/2026, Cuma
DHA
Hırsızlık olayıyla ilgili altı kişi yakalandı.
Hırsızlık olayıyla ilgili altı kişi yakalandı.

Amasya’nın Oluz ve Kaleboğazı köylerinde telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 3’ü serbest bırakıldı.

Amasya’da telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, Amasya merkeze bağlı Oluz ve Kaleboğazı köylerinde meydana geldi. Telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), gelen ihbar üzerine hırsızlık olayını aydınlatmak için inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

21 Nisan Salı günü Oluz köyünde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. E.D., S.G. ve Ö.B. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi 2026: ÖTV’siz alınabilecek araçlar ve fiyat listesi açıklandı mı?