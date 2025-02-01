Dışişleri Bakanı Fidan Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Katar'a gidecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ziyaretin detayına ilişkin bilgi verilmedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, yarın
Katar
'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığı
ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, 2-3 Şubat tarihlerinde Katar'a resmi ziyarette bulunacak.
Açıklamada, resmi temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan'ın ziyaretinin detayına ilişkin bilgi verilmedi.
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