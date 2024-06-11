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Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın ateşkes kararı önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı, 10 Haziran'da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2 bin 735 sayılı kararı, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini açıkladı.

08:13 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 08:16 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
BMGK 10 Haziran'da Gazze'de ateşkes sağlanması kararını kabul etti.
BMGK 10 Haziran'da Gazze'de ateşkes sağlanması kararını kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılandığı bildirildi.


İsrail'in kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve kararı eksiksiz şekilde uygulaması gerektiği belirtilen açıklamada,
“Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail'in Gazze'nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir”
ifadelerine yer verildi.


#Dışişleri Bakanlığı
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