Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın ateşkes kararı önemli bir adım

Gazze'de 37 bin kişi katledildikten sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ilk 'ateşkes' kararı çıktı. 15 üyeli BMGK, ABD Başkanı Joe Biden'ın '3 aşamalı ateşkes' teklifine destek tasarısını oyladı. ABD'nin sunduğu tasarı, 14 "evet" oyu ile kabul edilirken, Rusya "çekimser" kaldı. Daha önce sunulan tüm ateşkes tasarıları ABD tarafından veto edilmişti. Hamas, kararı olumlu karşıladı.