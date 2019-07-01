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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından 'füze' açıklaması: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Taşkent'e Suriye'den düşen füzeye ilişkin "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen füzeye ilişkin olayın KKTC makamlarınca BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olduğu ve bu girişimleri Türkiye'nin desteklediği açıklamasında bulundu.

Sözcü Aksoy, KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama yaptı.

Füzenin düşmesi sonucu oluşan patlama ve yangında mal ve can kaybının meydana gelmediğini belirten Aksoy, "KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir." ifadesini kullandı.

  • S-200 parçası
  • KKTC Başbakanı Ersin Tatar, düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıklamış, cismin İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik sırasında Şam yönetiminin kontrolündeki füze savunma sisteminden ateşlenerek yanlışlıkla Ada'ya düştüğünün sanıldığını belirtmişti.
  • Düşen cismin zehirli gaz ya da kimyasal madde içerdiğine dair söylentilere açıklık getiren Başbakan Tatar, herhangi bir zehirli gaz ya da kimyasal maddenin söz konusu olmadığını, bu durumun Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildiğini anımsattı.

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