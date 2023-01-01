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Hacire Akar ve oğlu Mehmet Akar
Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK'ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar (24) intihar etti.
Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.Anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet Akar'a kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.
Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlatmıştı.
Eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in 3 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti.