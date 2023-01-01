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Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar'ın oğlu intihar etti: Örgüt peşini bırakmadı
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtardığı oğlu Mehmet Akar intihar etti. Kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiğini belirten ağabey Mustafa Akar, “Örgütten kurtardıktan sonra toparlayamadı. Başımız sağ olsun, sorumlusu örgüttür, demek ki bırakmadılar peşini. 25 yaşında, bir çocuğu var, eşi hamile. Onu hayatta bağlamak için çok uğraştık, kurtaramadık. Örgütten dolayı psikolojisi bozuktu. Bizi rahat bırakmadılar” ifadelerini kullandı.
15:55 . 17/01/2023 Salı
AA
Hacire Akar ve oğlu Mehmet Akar

Hacire Akar ve oğlu Mehmet Akar

Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK'ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar (24) intihar etti.


"KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNDEN ÖRGÜT SORUMLU"

Ağabeyi Mustafa Akar, hastane morgu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı. Mustafa Akar,
“Mehmet'tin durumu psikolojikti, örgütten kurtardıktan sonra toparlayamadı. Başımız sağ olsun, sorumlusu örgüttür, demek ki bırakmadılar peşini. 25 yaşında, bir çocuğu var, eşi hamile. Bize yapılan, herkese yapılmıştır. Başkasına yapmasınlar. Onu hayatta bağlamak için çok uğraştık, kurtaramadık. Örgütten dolayı psikolojisi bozuktu. Bizi rahat bırakmadılar”
dedi.

Mustafa Akar

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.Anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet Akar'a kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlatmıştı.

Eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in 3 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti.



#Diyarbakır anneleri
#Hacire Akar
#Mehmet Akar
2 saat önce
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Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar'ın oğlu intihar etti: Örgüt peşini bırakmadı
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