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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan ayrılmayacağım

HDP Diyarbakır il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu 19 yaşındaki Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, "HDP binasının önünden oğlumu almadan ayrılmayacağım" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan ayrılmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan ayrılmayacağım.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 911 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile çocuklarına kavuştu.

DHA

2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj görürken kaçırıldığını belirttiği lise son sınıf öğrencisi oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, oğlunun HDP tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü ifade etti. Dağtekin, şöyle konuştu:

DHA

"Belediyede staj görüyordu, kaçırdılar onu. Öğrendiğimize göre Suriye'ye götürmüşler. O günden bu yana bir haber alamadık. Ölü müdür sağ mıdır, bilmiyoruz. Tek isteğim evine, anne ve babasının yanına gelsin. Sedat; neredeysen gel teslim ol, devlete sığın. Herhangi bir ceza yok, kimse seni tutuklamayacak. Eylemimi sonuna kadar devam ettireceğim. 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa Sedat gelene kadar bu eylemi sürdüreceğim. HDP binasının önünden oğlumu almadan ayrılmayacağım. Ben Siirt'ten kefenimle geldim buraya, oğlumu almadan buradan ayrılmıyorum."

Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında
GÜNDEM
Vanlı annelerin evlat nöbeti bir yaşında

Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak
FOTOĞRAF 10
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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.
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Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.
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Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor.
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Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:
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\"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı 2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür.
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Dört çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler.
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Ben evladımı Rojhat'ı istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk.
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Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil.
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'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu.
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Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma.\"
Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak
Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.
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