Diyarbakır’da teröre lanet yürüyüşü: Sen 1000 yaşa anne

Diyarbakır Anneleri, oturma eylemi 1000’inci gününde yalnız bırakılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ülkenin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile evlatları için eylem yaptıkları Muş’tan, Hakkari’den, Şırnak’tan ve Van’dan gelen aileler, oturma eylemini sürdüren anne ve babaları HDP Diyarbakır il binası önünde ziyaret etti.

ÖRGÜTÜ ANNELER ÇÖKERTECEK

Annelerin yaz kış, yağmur çamur, salgın demeden kararlılıkla sürdürdüğü oturma eylemine yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı. Ellerinde “Örgütü anneler çökertecek”, “Artık yeter söz annelerin”, “Bölücüler 1000’e bölünecek”, “Sen 1000 yaşa anne”, “Analarla biriz analarla beraberiz”, “Umutlar 1000 oluyor, terör yok oluyor” yazılı pankartlar taşıyan aileler, “Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir” ve “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Bazı aileler evlatları için ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

35 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oturma eylemi yapan ailelere telefonla hitabının ardından konuşan Bakan Soylu, burada büyük bir direnişi, büyük bir hak arayışını, evladını kaybeden annelerin, babaların başkaldırışını gördüklerini belirterek, terörü lanetleyen ailelerin terörü ortadan kaldırma girişimi gösterdiğini söyledi. Buraya gelen, ailelere destek sunan herkese evlat nöbetinin 1000. gününde minnet ve şükranlarını ilettiklerini aktaran Soylu, buradaki annelerin büyük bir değişim başlattıklarını vurguladı. Soylu, “Bu annelerin başlattığı bu değişimi bu ülkenin bir evladı olarak, bu hükümetin bir üyesi olarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak büyük bir takdirle takip ediyoruz. Allah razı olsun. Ne tür tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hiçbirisinden yılmadıklarını, hiçbir tehdidin evlat sevgisinden yüksek olmadığının bilinciyle nasıl mücadele ettiklerini biliyoruz. Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK’dan aldılar. Kiminin nişanını yaptılar.” ifadelerini kullandı.

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ANALARIN GÖZYAŞI DİNECEK

Ailelere desteklerinin süreceğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti: “Herkes buradan bilsin ki; sonuna kadar annelerimizle birlikteyiz. Allah nasip edecek, teröre terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek. Anaların gözyaşı dinecek. Bu anneler ortaya koydukları bu direnişle ve bu anlayışla çocuklara da ışık, annelere de güç olacaklar. Her birine tekrar hürmetlerimizi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Allah bizi milletimize, sizlere, gençlerimize ve gelecek nesillere mahcup etmesin.” Konuşmaların ardından binlerce kişinin katıldığı yürüyüş yapıldı. Bakan Soylu’nun da yer aldığı yürüyüşte teröre lanet yağdı.

Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz

Oturma eylemini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, HDP il binası önünde haklı mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Elhaman, “1000 yıl da geçse evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi. Baba Celil Begdaş da kendilerine destek sunan herkese teşekkür ederek, tehditlere, baskılara rağmen evlatları için nöbeti sürdüreceklerini ifade etti. Anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 17 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı. Anne Sabibe Aydın, Samsun’dan gelerek eylem yaptığını anlatarak, oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Tarihe altın harflerle yazıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri’nin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Sizler terör örgütüne veya onun güdümündeki partiye Diyarbakır’dan çok önemli bir mesaj verdiniz. Evlatlarınıza kavuşmak için verdiğiniz eşsiz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Bundan tam 1000 gün önce Hacire Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi, merhamet, azim destanı olarak şimdi de tarihe altın harflerle yazıldı. Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarımıza öyle kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız. Bütün dünya teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılıkla karşılarına çıkması o hainlerin bütün dengelerini bozmaya yetti. Kandırılıp dağlara götürülüp ölüme sürüklenen her bir evladın sıkıntısını yüreğimizde hissediyoruz.”

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