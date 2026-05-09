Diyarbakır ve Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: 216 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Mersin’de, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 79 asayiş timi, 6 Komando timi olmak üzere toplam 467 Jandarma personeli ve 7 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla Diyarbakır ve Mersin’de operasyonlar düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.