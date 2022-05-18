Gündem Diyarbakırda kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi İki şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi: İki şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da, kaçak silah imal edildiği tespit edilen atölye ve av bayisine düzenlenen operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ile seri numarası silinmiş 21 kurusıkı ele geçirildi; iki şüpheli de gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi: İki şüpheli yakalandı
Kaçak imalathaneye baskında yakalanan silahlar.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık dört ay süren çalışmasında, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kaçak silah atölyesine baskın
OYNAT 00:47
Diyarbakır'da kaçak silah atölyesine baskın
Diyarbakır'da, kaçak silah imal edildiği tespit edilen atölye ve av bayisine düzenlenen operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ile seri numarası silinmiş 21 kurusıkı ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, seri numaraları silinmiş faturasız 21 kurusıkı, uzun namlulu silaha ait 10 şarjör, 132 şarjör, bir av tüfeği, silah imalatında kullanılan pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi ile tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzemeler ile 9 bin 435 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
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Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu.
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. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
FOTOĞRAF 14
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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.
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Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
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Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden üçü yaşamını yitirdi.


Bırakın atlar yesin

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Burada yolculuk yapmak cesaret ister

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